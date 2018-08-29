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راموس: الاتفاق قادر على حصد النقاط الثلاث

راموس: الاتفاق قادر على حصد النقاط الثلاث
http://almnatiq.net/?p=625035
المناطق - الدمام - فراج العضيلة
أكد مدرب الاتفاق ليوناردو راموس حرص الفريق على حصد النقاط الثلاث في المواجهة الأولى أمام الرائد على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتفاق والرائد في الجولة الأولى على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال راموس” فريقنا يضم عناصر متميزة سواء من المحليين أو الأجانب وقادر على نيل النقاط الثلاث” وقال قائد الفريق حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي بأن الفريق استعد بشكل كبير طوال الشهرين الماضية وقال “كنا في استعداد طوال شهرين وبعمل احترافي مع المدرب” وأضاف “المواجهة الاولى دائما مهمة وصعبة ولكن نحن اللاعبين كفريق واحد قادرين على تحقيق نقاط المباراة”
من جهة ثانية أنهى فريق الاتفاق مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام استعداداته لمواجهة الرائد مساء يوم غدٍ (الخميس) في افتتاحية مبارياته على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث شهدت التدريبات مشاركة مدرب الفريق واللاعبين الأجانب المحترفين بعد عودتهم من المشاركة في احتفال تدشين دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي أقيم في مدينة جدة مساء أمس (الثلاثاء)، وكان راموس قد ركز في التدريبات عل تطبيق بعض الخطط الفنية والتكتيكية قبل أن ينهي التدريبات بمناورة بين اللاعبين.
 

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