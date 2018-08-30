دراسة: النساء أفضل من الرجال في قيادة السيارة

المناطق - وكالات

غالبا ما يرى الرجال أنفسهم أفضل من النساء في قيادة السيارات، معللين ذلك بقدرتهم على المناورة والسرعة والتحكم بالأعصاب، إلا أن دراسة حديثة جاءت لتنفي كل هذا.

ونقل موقع ” سكاي نيوز عربية” عن صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، إن البحث الجديد يضع حدا للجدل القائم منذ مدة طويلة حول أفضل السائقين، حيث قدم أدلة قاطعة تثبت أن النساء أفضل من الرجال.

وكشفت الدراسة أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 4 أضعاف للمثول أمام المحكمة لارتكباهم مخالفات.

وتقول الأرقام الرسمية إن 585 ألف سائق في بريطانيا تم تقديمهم للمحكمة العام الماضي، بسبب مخالفات القيادة، وكانت 23 بالمئة من هذه المخالفات تتعلق بتجاوز السرعة القانونية أو القيادة من دون تأمين.

وتشير المعطيات كذلك إلى أن السائقين الذكور أكثر تقديما لطلبات التأمين مقارنة مع السائقات.

ويدفع الرجال سنويا ما يناهز 793 جنيها إسترلينيا لتأمين سياراتهم، مقابل 701 جنيها للنساء، رغم صدور قانون أوروبي عام 2012 يمنع شركات التأمين من التمييز بين الجنسين.