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وكالة المسجد النبوي تستقبل الحجاج بالهدايا

وكالة المسجد النبوي تستقبل الحجاج بالهدايا
http://almnatiq.net/?p=625055
المناطق - وكالات

استقبلت إدارة شؤون الزيارة بوكالة المسجد النبوي, حجاج بيت الله بالهدايا فور وصولهم المسجد النبوي بعد أن من الله عليهم بإتمام فريضة الحج, وذلك ضمن حملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا 6”, وضمن برنامج إدارة شؤون الزيارة “طيب” .
وثمن رئيس الهيئة الاستشارية بوكالة المسجد النبوي صالح بن خالد المزيني, الجهود الكبيرة التي تقدمها إدارة شؤون الزيارة بالوكالة من خلال استقبال الحجاج بالهدايا, وكذلك الخدمات المتنوعة والمعاملة الحسنة التي تقدمها الإدارة لخدمة ضيوف الرحمن .

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