“آل الشيخ”: صرف 200 ألف ريال لكل لاعب وإداري في “أخضر الاحتياجات الخاصة”

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أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، صرف 200 الف ريال لكل لاعب وإداري في المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة الذين حققوا كأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.

وتوج المنتخب السعودي لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة بكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2ـ 0 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على أرض ملعب “تن فيلا” بمدينة كارلستاد في مملكة السويد.

وسجل عبدالله الدوسري هدفي المنتخب السعودي في الدقيقتين 24 ، 81 . وتمكن المنتخب السعودي من الوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب، بعد تصدره للمجموعة الثانية والحصول على 7 نقاط، جاءت من الفوز على المنتخب الروسي 5 – 1، وعلى منتخب اليابان 1 – 0، وتعادل مع منتخب بولندا سلبياً، وتغلب في الدور نصف النهائي على المنتخب الفرنسي 4 – 1 قبل أن يتأهل للمباراة النهائية لمواجهة منتخب الارجنتين ويتغلب عليه 2 – 0 .