أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء في وفاة حجاب بن نحيت

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة بن نحيت في وفاة والدهم حجاب بن عبدالله بن نحيت – رحمه الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة بن نحيت عن شكرهم لسمو أمير الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته ، داعين الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .