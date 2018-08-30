قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة بن نحيت في وفاة والدهم حجاب بن عبدالله بن نحيت – رحمه الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة بن نحيت عن شكرهم لسمو أمير الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته ، داعين الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .
أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء في وفاة حجاب بن نحيت
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة بن نحيت في وفاة والدهم حجاب بن عبدالله بن نحيت – رحمه الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .
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