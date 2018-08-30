شكرا_محمد_بن_سلمان .. هاشتاق يتصدر الترند العالمي بعبارات الشكر والتقدير

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تصدر هاشتاق #شكرا_محمد_بن_سلمان الترند العالمي مُتضمنا عبارات الشكر والتقدير بعد توجيهه بنقل مباريات #كاس_دوري_محمد_بن_سلمان للمحترفين مجاناً على القناة الرياضية السعودية.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، أنه بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقرر نقل دوري المحترفين للموسم الجديد مجانا على القناة الرياضية السعودية.

وتم تغيير مسمى دوري المحترفين الثلاثاء، ليطلق عليه دوري الأمير محمد بن سلمان.

وستنطلق اليوم الخميس، الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري السعودي بمشاركة 16 فريقا.