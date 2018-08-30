“آل الشيخ”: تشكيل أعضاء مجلس إدارة الهيئة الأسبوع المقبل.. وتعيين رئيس تنفيذي أجنبي

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كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن الأسبوع المقبل سيتم تشكيل أعضاء مجلس إدارة هيئة الرياضة، وتكليف رئيس تنفيذي أجنبي للهيئة.

وأكد توجيه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، له شخصيًّا بضرورة احترام العقد المبرم مع شركة (stc) من قِبل هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال آل الشيخ في حديثه لقناة ٢٤ الرياضية: “توجيه ولي العهد واضح وصريح بنقل الدوري السعودي على القناة الرياضية السعودية بالجودة التي يستحقها المشاهد السعودي.. وسيتولى تركي العجمة وداوود الشريان إعلان الأمور التقنية والخدمات المقدمة”.

وعن سبب تأخُّر شركة (stc) في الإعلان قال آل الشيخ: “هذا السؤال يوجَّه لشركة الاتصالات السعودية. وما يهمنا حصول المشاهد على نقل مجاني للدوري السعودي”.

وقدم آل الشيخ في اتصاله التهنئة لمنسوبي منتخب الاحتياجات الخاصة الذي حقق بطولة كأس العالم مؤخرًا، وقال: “دائمًا يرفعون رؤوسنا في كل محفل. وبهذه المناسبة سأوجه وكيلَيْ الهيئة عبدالإله الدلاك ورجاء الله السلمي بصرف مكافأة قدرها ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو منتسب لهذا المنتخب، سواء كان لاعبًا أو إداريًّا”.