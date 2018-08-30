مذيع سابق يفضح “الجزيرة”: منذ نشأتها خبيثة ومنهجها الكذب والفبركة

المناطق - وكالات

أكد مذيع سابق في قناة الجزيرة القطرية أن ترويج الأخبار الكاذبة والمفبركة نهج ثابت لقناة الفتنة منذ نشأتها.

وقال المذيع بسام القادري وفقا لـ “عكاظ”: «الجزيرة من الأساس تقوم على ترويج الكذب وتضخيم الأخبار التي تخدم أهدافها الخبيثة، وعلى العكس تماما تتعمد تغييب الأخبار التي لا تتفق مع سياستها التي تستهدف بث الفتنة والفرقة بين الأشقاء خدمة لأجندات خارجية، وتأصل هذا النهج حالياً بعد أن تجرعت قطر مرارة مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لها».

ونوه القادري إلى أن الأخبار الكاذبة التي تروجها عن اليمن تأتي للتمويه عن تحالفها مع دولة الفقيه، لافتا إلى أن الجزيرة تحاول أن تربك الرأي العام العربي والإماراتي والسعودي بالتحديد، وتروج بأن الحوثيين مازالوا أقوياء على الأرض وصامدين رغم تواصل الحرب على مدى ثلاث سنوات.

وأضاف: «قطر تعمل على تبرير تحالفاتها الخبيثة مع إيران، وتوهم الشعب القطري والرأي العام بأن خروجها من عاصفة الحزم كان لصالح القطريين».