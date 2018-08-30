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المملكة تدفع بتعزيزات عسكرية لمساندة الجيش اليمني في “حجة”

المملكة تدفع بتعزيزات عسكرية لمساندة الجيش اليمني في “حجة”
http://almnatiq.net/?p=625093
المناطق - وكالات

دفعت المملكة بتعزيزات عسكرية إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ لمساندة الجيش اليمني في معاركه ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي اليمن، بحسب ما أفادت قناة “العربية” عبر حسابها على “تويتر” اليوم.

وأوضح مصدر عسكري، أن القوة العسكرية السعودية ضمت آليات ومدرعات وفرق هندسية لكشف الألغام ومئات الجنود.

وكانت ميليشيا الحوثي أرسلت تعزيزات عسكرية قبل أربعة أيام إلى مزارع في محيط حيران بهدف شن هجوم واسع لاستعادة المديرية الإستراتيجية في حجة، إلا أن قوات الجيش والتحالف كانت ترصد تحركات الميليشيات، واستبقتها بشن هجوم واسع عليها وإفشال مخططها، بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف، التي شنت سلسلة من الغارات على تلك التعزيزات، ودمرت عدداً منها؛ ما خلف قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

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