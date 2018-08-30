هكذا تتجاهل الأصدقاء المزعجين على إنستجرام دون علمهم !

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لا شك أن مشكلة الأصدقاء المزعجين ستجدها على جميع منصات التواصل الاجتماعي، والمشكلة هي أنك تريد تجاهل شخص ما ولكنك لا تريد أن تفعل ذلك بطريقة مباشرة مثل حظره نهائيًا، أي أنك لا تريد أن يعرف أنك تجاهلته.

لذلك سنقدم لك اليوم كيفية تجاهل الأصدقاء المزعجة على إنستغرام دون علمهم أو إرسال إشعار لهم: في الفترة الأخيرة أعلنت منصة إنستغرام عن طرح ميزة جديدة وهي ميزة التجاهل أو الكتم Mute للتخلص من منشورات الأصدقاء المزعجة في خلاصة الأخبار، وللتحكم في المشاركات التي تراها على صفحتك الرئيسية بإنستغرام حيث تتيح لك إخفاء مشاركات حسابات معينة من أصدقائك من صفحتك الرئيسية دون حذف هذه الحسابات أو إلغاء متابعتها، ومن خلال هذه الميزة يمكنك جعل صفحتك الرئيسية أكثر تخصيصًا لما يهمك فقط.

هذه الميزة متاحة لنظامي التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد Android، ولكن كيف يمكنك تفعيلها والاستفادة منها؟

أولًا: طريقة تجاهل المنشورات Mute Posts على منصة إنستغرام:

• أعلى كل منشور سترى علامة النقاط الثلاث (…) التي تعطيك عدة خيارات، اضغط عليها

• ستظهر لك عدة خيارات منها إبلاغ Report والتضمين Embed وتجاهل Mute

• اضغط على خيار تجاهل Mute

• حدد إما تجاهل المنشورات Mute Posts أو تجاهل المنشورات والحكايات Mute Posts and Stories.