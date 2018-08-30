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بعد اتهامها بالتحيز.. ترمب يحذر جوجل وتويتر وفيسبوك

بعد اتهامها بالتحيز.. ترمب يحذر جوجل وتويتر وفيسبوك
http://almnatiq.net/?p=625099
المناطق - وكالات

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، تحذيراً إلى المسؤولين عن “غوغل” و”تويتر” و”فيسبوك”، عمالقة الإنترنت الذين يتهمهم بالانحياز ضدّه، داعياً إياهم إلى “أن يكونوا حذرين”.

وقال ترمب في تصريح أدلى به في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، إن “غوغل وتويتر وفيسبوك تسير حقاً في منطقة مضطربة للغاية وعليها أن تكون حذرة”.

وفجر الثلاثاء شنّ الرئيس الأميركي هجوماً شرساً على “غوغل”، متهماً محرّك البحث التابع لعملاق الإنترنت بـ”التزوير”.

وقال ترمب في تغريدة على “تويتر” إن نتائج “البحث في غوغل مزورة”، لأن البحث عن “أخبار ترمب” يقدّم تقارير سيئة عنه، مشكّكاً في قانونية هذا الأمر.

وهاجم ترمب مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة خلال الأيام الماضية، بسبب ما قال إنها رقابة تفرضها على أصوات المحافظين، وهي المزاعم التي لا دليل عليها ويتبنّاها أنصاره.

وكتب ترمب على “تويتر”: “نتائج البحث على غوغل عن (أخبار ترمب) لا تظهر سوى تقارير الإعلام الكاذب”.

وأضاف: “بمعنى آخر فقد تعرضت هذه الأخبار للتزوير بالنسبة لي ولآخرين، بحيث تكون جميع التقارير والأخبار تقريباً سيئة. (سي إن إن) الكاذبة على رأسها. إعلام الجمهوريين والمحافظين النزيه يتعرض للتعمية. هل هذا غير قانوني؟”.

وتابع: “غوغل وآخرون يكتمون أصوات المحافظين ويخفون معلومات وأخباراً جيدة. إنهم يتحكمون فيما يمكننا أن نراه ولا نراه. هذا وضع غير جيد وستتم معالجته”، إلا أن شركة “غوغل” نفت مزاعم ترمب.

وقال المتحدث باسم الشركة في رسالة إلكترونية إن “عمليات البحث لا تستخدم لوضع أجندات سياسية، ونحن لا نجعل نتائجنا تنحاز إلى أية إيديولوجية سياسية”.

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