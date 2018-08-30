وظائف في المجلس الصحي السعودي

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أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير. وقال أن الوظائف الشاغرة لديه هي: أخصائي سياسات صحية: ومن ضمن الشروط الحصول على ماجستير / بكالوريوس (سياسات صحية، صحة عامة) وخبرة لا تقل عن سنتين.

أخصائي اقتصاديات الصحة: ومن ضمن الشروط الحصول على ماجستير/ بكالوريوس (اقتصاديات الصحة) وخبرة لا تقل عن سنة وإتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وللتقديم من خلال الرابط التالي:

http://www.recruitment.shc.gov.sa/Applicants/JobsAvailable

وذلك في موعد أقصاه 1439/12/26هـ الموافق 2018/9/6.