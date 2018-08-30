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تفاصيل الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل

تفاصيل الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=625120
المناطق_الجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة من خلال برنامج التأهيل والإحلال للشركات المتعاقدة معها بمدينة الجبيل الصناعية.

وقالت أن الوظائف المطلوبة هي: حارس أمن (شركة مصنع السلام العربية للخرسانة الجاهزة) – شهادة الكفاءة المتوسطة بدون خبرة مع القدرة على القراءة والكتابة .

موظف استقبال (شركة مصنع السلام العربية للخرسانة الجاهزة) – شهادة الثانوية العامة بدون خبرة مع إجادة استخدام الحاسب الآلي .

مهندس مدني (شركة مصنع السلام العربية للخرسانة الجاهزة) – بكالوريوس تخصص هندسة مدنية مع خبرة لا تقل عن سنتين .

مهندس إنتاج (شركة مصنع السلام العربية للخرسانة الجاهزة) – بكالوريوس تخصص هندسة إنتاج مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

ومن ضمن المميزات: بدل سكن 25% من الراتب الأساسي وبدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي وتأمين طبي للموظف وعائلته.

وللتقديم على هذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/YcGi2v

ويستمر التقديم حتى تاريخ 1439/12/26هـ.

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