استثناء 1053 طبيبًا سعوديًا متدربًا في كندا من العودة!

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تلقى نحو 1053 طبيبا سعوديا متدربا في كندا بمرحلة الزمالة أو التخصص أمس الأول رسائل الكترونية من الملحقية الثقافية التابعة لوزارة التعليم، تبلغهم بإمكانية استمرارهم في التدرب في ذات مواقعهم الحالية إلى حين توفر فرصة انتقال مناسبة لهم إلى بلد آخر، بحسب “مكة”.

وذكر حساب المجموعة على تويتر أن الملحقية ستستمر في دفع مخصصات الأطباء المتدربين وتسديد رسوم التدريب.

الجدير بالذكر أن هذا الاستثناء للأطباء السعوديين جاء قبل 4 أيام من المهلة النهائية المقررة من قبل الحكومة السعودية لمغادرة جميع الطلاب الدارسين في كندا.