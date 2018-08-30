وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية

المناطق_الحدود الشمالية

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية عن عدد من وظائف صندوق الطالب برواتب مقطوعة للنساء بمسمى مشرفة حضانة أطفال.

وقالت أن من ضمن شروط الوظائف: أن تكون الحاضنة سعودية وأن تكون حاصلة على شهادة بكالوريوس رياض اطفال أو تربية خاصة.

أن يكون لها خبرة عمل في حضانة حكومية او حضانة خاصة لا تقل عن سنة وأن يكون عمرها من ٢٥ الى ٣٥ سنة وأن تتحلى بالصبر والقدرة على تحمل ضغوط العمل وأن تكون متفانية وحريصة على ساعات العمل المطلوبة.

الأولوية للمتزوجات وعلى المتقدمة إرفاق صورة شهادة البكالوريوس والخبرات السابقة والدورات إن وجدت.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/j7sNEu