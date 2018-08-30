احدث الأخبار

السياحة ترعى فعاليات تراثية لمدة 3 أيام في الرياض
أبرز المواد
 رئيس هيئة تقويم التعليم يلتقي وفداً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية”: 111 ألف جولة تفتيشية على محال المستلزمات النسائية تكشف عن التزام 87% من المنشآت بقرار التأنيث والتوطين
أبرز المواد
 أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة
أبرز المواد
 معالجة قبول 1003 طلاب بخميس مشيط
أبرز المواد
 جاهزية كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل لاستقبال الطالبات الأحد القادم
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تصنف مقدمي خدمات الاتصالات وفق اهتمامها بعملائها بنهاية الربع الثاني 2018
أبرز المواد
 مذكرة تفاهم لتمكين عمل المرأة في المدن الصناعية
أبرز المواد
 الوكيل المساعد للشؤون التنموية في إمارة المنطقة الحدود الشمالية يفتتح “ملتقى ومعرض مصوري الشمال 2”
منطقة الحدود الشمالية
 وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف يقف ميدانياً على خطة تأهيل وادي عرعر تنموياً وبيئياً
منطقة الحدود الشمالية
 أمانة عسير تستعيد 4 ملايين متر من لصوص الأراضي
أبرز المواد
 حماية المناطق تلقي القبض على عدد من الاشخاص دخلو محمية الخنفة
أبرز المواد
السياحة ترعى فعاليات تراثية لمدة 3 أيام في الرياض

السياحة ترعى فعاليات تراثية لمدة 3 أيام في الرياض

أبرز المواد
رئيس هيئة تقويم التعليم يلتقي وفداً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

رئيس هيئة تقويم التعليم يلتقي وفداً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

أبرز المواد
“العمل والتنمية الاجتماعية”: 111 ألف جولة تفتيشية على محال المستلزمات النسائية تكشف عن التزام 87% من المنشآت بقرار التأنيث والتوطين

“العمل والتنمية الاجتماعية”: 111 ألف جولة تفتيشية على محال المستلزمات النسائية تكشف عن التزام 87% من المنشآت بقرار التأنيث والتوطين

أبرز المواد
أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

أبرز المواد

هيئة الاتصالات تصنف مقدمي خدمات الاتصالات وفق اهتمامها بعملائها بنهاية الربع الثاني 2018

http://almnatiq.net/?p=625177
المناطق - واس

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة للربع الثاني من عام 2018م، حيث يعرض المؤشر بيانات الشكاوى التي تم تصعيدها للهيئة عبر موقعها الإلكتروني.
وحسب التصنيف، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ” زين” قائمة الأكثر شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية بزيادة قدرت بـ 10% عن الربع الأول 2018م، كما جاءت “زين ” في صدارة القائمة للشركات الأكثر شكاوى في خدمات الإنترنت المتنقل.
وعلى صعيد خدمة الاتصالات الثابتة الصوتية، فقد تصدرت شركة الاتصالات السعودية القائمة بارتفاع قدره 16% عن الربع الأول من العام الحالي، بينما حلت شركة اتحاد عذيب للاتصالات “جو ” في مقدمة ترتيب الشركات في خدمة الإنترنت الثابت من حيث عدد الشكاوى لكل مئة ألف اشتراك وبانخفاض قدره 3% عن الربع الأول من هذا العام.
وأشار المؤشر إلى انخفاض في إجمالي الشكاوى المصعدة للهيئة بنسبة تقدر بـ 9% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م، إضافة إلى تصدر خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات
الثابتة الصوتية إجمالي عدد الشكاوى لكل 100.000 اشتراك.
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من المشتركين ضد مقدمي الخدمة منذ الربع الأول 2017م، بهدف تقديم معلومات للمشتركين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المشترك من اختيار مقدم الخدمة المناسب، وتعزيز الشفافية والتنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتطوير الخدمات، والاهتمام بشكاوى عملائهم.

روابط ذات صلة

السياحة ترعى فعاليات تراثية لمدة 3 أيام في الرياض

السياحة ترعى فعاليات تراثية لمدة 3 أيام في الرياض
رئيس هيئة تقويم التعليم يلتقي وفداً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

رئيس هيئة تقويم التعليم يلتقي وفداً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
“العمل والتنمية الاجتماعية”: 111 ألف جولة تفتيشية على محال المستلزمات النسائية تكشف عن التزام 87% من المنشآت بقرار التأنيث والتوطين

“العمل والتنمية الاجتماعية”: 111 ألف جولة تفتيشية على محال المستلزمات النسائية تكشف عن التزام 87% من المنشآت بقرار التأنيث والتوطين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*