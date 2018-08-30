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جاهزية كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل لاستقبال الطالبات الأحد القادم

جاهزية كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل لاستقبال الطالبات الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=625187
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

أوضح وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر والسليل، الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، أن مبنى كلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات بمحافظة السليل جاهزاً لاستقبال الطالبات بدء من يوم الأحد القادم أول أيام الدراسة للعام الدراسي الجامعي الجديد .

جاء ذلك بعد زيارة تفقدية قام بها يوم أمس برفقه عميد الكلية الدكتور سلمان بن صاهود العتيبي ، ومدراء الإدارات المساندة ، أطمأن خلالها على جاهزية المرحلة الجزئية من المباني التي تجاوزت تكلفتها 79 مليون ريال وتشتمل على 11 معملاً و163 غرفة إدارية و 53 قاعة دراسية ومصلى و15 بوفية وكافتيريا ومسرحًا تم تجهيزه بتقنية ذات جودة عالية يتسع لـ 400 طالبة ومكتبة مؤثثه بأحدث التقنيات الحديثة تلبي الاحتياجات البحثية والدراسية للطالبات وعيادة طبية متكاملة.

ورفع وكيل الجامعة للفروع، خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده  الأمين – حفظهم الله – على الدعم السخي الذي يلقاه قطاع التعليم في كافة المجالات البشرية والفنية والبنى التحتية ، مثمناً لمعالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبد الله الحامد  حرصه واهتمامه ومتابعته الشخصية الدائمة بالكليات الجامعية بالفروع، وتوفير كافة الامكانات لتسهيل الانتقال للمدينة الجامعية.

 

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