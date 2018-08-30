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معالجة قبول 1003 طلاب بخميس مشيط

معالجة قبول 1003 طلاب بخميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=625194
المناطق - خميس مشيط

أنهى مكتب التعليم في محافظة خميس مشيط ممثلا في لجنة القبول والتسجيل ، إجراءات قبول أكثر من 1003 طلاب ، وذلك من خلال تشكيل لجان القبول والتوزيع لحل مشكلات الطلاب الذين تعثر قبولهم  ، وذلك بمتابعة من مدير مكتب التعليم بالمحافظة الأستاذ سعيد آل سويد .

 

وأوضح رئيس الشؤون التعليمية بالمكتب الدكتور سعيد آل ربيع ، أن اللجنة المركزية ، أنهت أعمالها بقبول الطلاب الذين تعثر قبولهم أثناء فترة التسجيل المعلنة ،والمحددة ، مؤكدًا أن أعمال اللجنة تمت على مرحلتين :  الأولى ، تمثلت في الإشراف على عمليات الانتقال بين المراحل الابتدائية ، والمتوسطة ، والثانوية ، والتأكد من اكتمال البيانات ووجود مقاعد لجميع الطلاب منذ بداية العام  ، أما  الثانية ، فبدأت باستقبال الطلاب القادمين من خارج المحافظة ، والمنتقلين بين الأحياء، والمنقطعين ، والمستجدين الذين لم يتم قبولهم  .

 

ونوهت إدارة المكتب بجهود وتعاون قادة المدارس في تسهيل إجراءات القبول .

 

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