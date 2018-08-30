أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

المناطق - أبها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها مساء أمس ، أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي، في جلسة سموه الأسبوعية .

وفي بداية اللقاء ألقى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل البصيلي كلمة أشاد خلالها بما حظي به حجاج بيت الله الحرام من خدمات جليلة، أتاحت لهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، منوهاً بوعي المجتمع السعودي في عدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة التي تستهدف وحدة الوطن وتلاحم شعبه.

من جهته ثمّن عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور علي الموسى حرص القيادة الحكيمة على أمن وسلامة واستقرار كل مواطن ومقيم على أرض المملكة , وتسخير كافة الإمكانات التي كفلت لكل مواطن أمنه واستقراره ورغد عيشه في شتى أرجاء المملكة.

بدوره أكد وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد الربيعة ، ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والتقيد بالتعليمات والتوجه لإمارة المنطقة في حال وجود أي شكاوى أو احتياجات تمس أمن المواطن والمقيم في جميع محافظات ومراكز المنطقة، في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة .

وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر اللقاء معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ومعالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.