رئيس هيئة تقويم التعليم يلتقي وفداً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس هيئة تقويم التعليم مساء أمس الأربعاء 18 ذو الحجة 1439هـ، رئيس قطاع التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) السيد أندرياس سليشر والوفد المرافق له، وذلك بمقر المركز الوطني للقياس.

وفي بداية اللقاء رحب سمو رئيس هيئة تقويم التعليم بالوفد، حيث قدّم سموه شرحاً مفصلاً عن الهيئة والخدمات التي تقدم للمؤسسات التعليمية والحكومية إضافة إلى دور وعمل المراكز التابعة لها، كما بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك في ضور الإمكانات والخبرات التي تمتلكها الهيئة.

بعدها تجول الوفد، على مرافق مركز “قياس” شملت إدارة الاختبارات المحوسبة، وإدارة التصحيح، وتعرفوا على آلية رصد البيانات إلكترونياً وتصحيح أوراق الإجابة، وقراءة المعلومات وحفظها والإمكانات والأنظمة التي يمتلكها المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم.