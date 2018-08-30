السياحة ترعى فعاليات تراثية لمدة 3 أيام في الرياض

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بدعم من مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض، وتحت رعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفرع الهيئة بمنطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يستضيف ميدان المربع بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في وسط الرياض، فعالية “تاريخنا عز”.

وتنطلق الفعالية اليوم الخميس، وتستمر على مدار ثلاثة أيام من 30 أغسطس الجاري وحتى 1 سبتمبر المقبل، حيث تبدأ في استقبال الزوار بشكل مجاني يوميا من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشر مساءً، وهي من تنظيم دوائر الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية.

وتتضمن “تاريخنا عز” العديد من الفعاليات المنوعة والتي تناسب الأفراد والعائلات من مختلف شرائح المجتمع، ومنها العروض المسرحية، الفرق الشعبية، الألعاب التراثية، الحرف التراثية والأعمال اليدوية، ركن للأسر المنتجة، وعربات الفود توك، إضافة إلى مسابقات وجوائز يومية، وبطولات للنساء والرجال.