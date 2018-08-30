“السعودية للكهرباء”: تقسيط مديونيات ما قبل يوليو ابتداءً من أكتوبر ولمدة 6 أشهر

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http://almnatiq.net/?p=625219
المناطق - واس

تبدأ الشركة السعودية للكهرباء في شهر اكتوبر 2018م تقسيط المستحقات المُتراكمة على المشتركين السكنيين خلال المدة السابقة لشهر يوليو – إن وجدت – وذلك على دفعات توزع بالتساوي على الأشهر الستة المقبلة.
وبينت “السعودية للكهرباء” أن تقسيط المستحقات المتراكمة على المشتركين السكنيين ابتداءً من شهر أكتوبر ولمدة ستة أشهر، يأتي تنفيذاً لتوجيهات هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج بتيسير السداد على المشتركين.
يُذكر أن قرار تقسيط المستحقات المتراكمة على المشتركين السكنيين يأتي استكمالاً لجهود “السعودية للكهرباء” بإتاحة خيارات سداد ميسرة للمشتركين، بعد أن نفّذت الشركة برنامج “تيسير” للتسهيل على المشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال من خلال سداد قيمة ثابتة للفاتورة، بناءً على متوسط قيمة استهلاك الاثني عشر شهراً السابقة على شهر يوليو 2018م، وينتهي العمل بالبرنامج في نهاية هذا العام؛ ليتم إجراء التصفية المالية بين الشركة والمشترك له أو عليه.

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