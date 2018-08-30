صحيفة أميركية : قطر تغري 250 صديقاً لترمب بالمال

المناطق - وكالات

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إن قطر دفعت مبالغ طائلة لجذب 250 فرداً من المقربين للرئيس الأميركي بالإضافة إلى 23 شركة، بغية تشكيل لوبي جديد يحسّن صورتها ويحدث تغييرا في السياسة الأميركية.

وكشفت الصحيفة أن جهود قطر للتأثير على الرئيس دونالد ترمب زادت أربعة أضعاف في الإنفاق على خدمات اللوبي الجديد في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، حيث أنفقت قطر 16.3 مليون دولار على كسب التأييد في عام 2017، بينما أنفقت 4.2 مليون دولار في عام 2016، وفي عام 2017 استخدمت 23 شركة ضغط أي بزيادة سبع شركات عن عام 2016 وفق معلومات الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أيضاً أن قطر لجأت إلى جذب أكبر قدر من أصدقاء الرئيس ترمب.

وقدمت الصحيفة مجموعة أسماء سعت قطر إلى استمالتهم، وأغدقت عليهم الملايين وهم: صاحب مطعم في نيويورك “جوي إلهام” وشريكه في عمليات الضغط ونك موزين، المساعد السابق للسناتور تيد كروز.

وشملت القائمة مؤيدين لإسرائيل “آلان ديرشويتز ” وكذلك حاكم أركنساس السابق “مايك هاكابي” والد المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

ورجل المقاولات في نيويورك “ستيف ويتكوف” ومقدم البرامج الإذاعية “جون باتشيلور”.

لكن بعض الأشخاص المدرجين في القائمة بما في ذلك “دورشويتز تفاجأوا بعملية استدراجهم …وقالوا إنهم يشعرون بالخداع”.