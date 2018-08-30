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أمانة الاحساء .. رفع 21 ألف مترمكعب ( انقاض مباني ) بأحياء الهفوف

أمانة الاحساء .. رفع 21 ألف مترمكعب ( انقاض مباني ) بأحياء الهفوف

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أمانة الاحساء .. رفع 21 ألف مترمكعب ( انقاض مباني ) بأحياء الهفوف

أمانة الاحساء .. رفع 21 ألف مترمكعب ( انقاض مباني ) بأحياء الهفوف
http://almnatiq.net/?p=625225
المناطق - الأحساء

تواصلاً  لتنفيذ المبادرة الوزارية لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري رفعت أمانة الاحساء ممثلة ببلدية الهفوف 21000 متر مكعب من انقاض ومخلّفات البناء في الاحياء ، وذلك وفقاً لمااوضحه رئيس البلدية الدكتور قاسم الهزوم والذي أشار الى ان ذلك يأتي ضمن جدولة مستمرة للحملة الشاملة التي اطلقتها البلدية لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية ومتابعة تجاوزات مقاولي الانشاءات خاصةً في المنازل تحت الانشاء وكذلك المشاريع الخدمية والبلدية ، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات والتعليمات المتعلقة بالسلامة الانشائية وتأمين وسائلها حفاظاً على سلامة العابرين والعاملين ، مشيراً الى ان الحملات التي تقوم بها البلدية تأتي بالتزامن مع خطط الأمانة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية لإزالة التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني وذلك برفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخالفات والحفاظ على النظافة العامة للمدينة.

وكشف الهزوم عن ضبط عدة مُخالفات لاصحاب منازل سكنية وذلك بعدم التقيد    بـ وسائل ” سواتر ” السلامة بمحاذاة المباني تحت الانشاء ، إضافةً الى مخالفات أخرى متعلقة بعدم وضع ” حاويات جمع وترحيل المخلّفات الانشائية ” ، كما تم ضبط عدد من قائدي مركبات النقل العام يعمدون إلى رمي الأنقاض في الأراضي الفضاء وقد تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وحجز المركبات وتكليف المخالفين برفع الأنقاض وتنظيف الموقع.

وأكدت الأمانة على أهمية تعاون المواطنين في رفع أنقاض مبانيهم وترحيلها إلى المرادم المعتمدة مع ضرورة التقيد بإصدار تراخيص ” الانشاء ، الترميم ” ووضع حاويات رفع المخلفات الانشائية وكذلك الحواجز أمام المباني تحت الإنشاء ، وكذلك تفعيل الدور الرقابي للمواطن من خلال الإبلاغ عن مخالفات رمي أنقاض المباني التي يقوم بها بعض قائدي مركبات النقل وذلك عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك.

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