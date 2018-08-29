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مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل يقف على سير العمل بمكتب الضمان الاجتماعي ويعقد اجتماع عمل

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل يقف على سير العمل بمكتب الضمان الاجتماعي ويعقد اجتماع عمل

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مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل يقف على سير العمل بمكتب الضمان الاجتماعي ويعقد اجتماع عمل

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل يقف على سير العمل بمكتب الضمان الاجتماعي ويعقد اجتماع عمل
http://almnatiq.net/?p=625301
المناطق - حائل

وقف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد بحضور المشرف العام لقطاع الضمان الاجتماعي بحائل الاستاذ خالد العامر على سير العمل في مكتب الضمان الرئيسي بحائل بعدما تم الانتقال اليه مؤخرا واستقبال مراجعينه  وتابع العياد سير العمل فيه وخدمة المراجعين بهدف تعزيز خطط العمل والنهوض بخدمات الضمان الاجتماعي بالمنطقة  وشاهد أقسام المكتب للتعريف بسير العمل، والخطوات المتبعة لخدمة المراجعين، فيما استمع من منسوبي المكتب لشرح عن آلية العمل، والملاحظات المطلوبة للسعي في الرقي بخدمة مراجعي الضمان.
وأكد العياد باهمية الاستمرار علی سير الخطط وتلافي المعوقات التي قد تؤثر في سير العمل بالمكتب،
منوها بما نجده من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل وسمو نائبه يحفظهما الله وبمتابعة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي .
مبديا رضاه عن مستوى الخدمات المقدمة فيه مقدما شكره لجهود المشرف العام لقطاع الضمان وادارة المكتب وكل الزملاء والزميلات لتعزيز دور قطاع الضمان الاجتماعي .
الی ذلك الجوله الميدانية عقد مدير عام فرع الوزارة بحائل  اجتماعا موسعا لمناقشه سير خطط وتعزيز العمل في مكاتب الضمان الاجتماعي وسير العمل في الوحدات الضمانيه بالمنطقة بحضور المشرف العام لقطاع الضمان خالد العامر ..وتم خلالها مناقشة مفتوحة لكل ما يعزز برامج القطاعات والنهوض بأعماله بصورة أشمل مما يحقق تطلعات وراحة المستفيدين كما أتخذت عدد من النتائج والأهداف الحيوية التي تدعم اختصاصات العمل .

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