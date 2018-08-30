«كدوان» يرأس اجتماع الاستعداد لليوم الوطني الـ ٨٨

المناطق - رجال ألمع

رأس سعادة مدير تعليم ألمع الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان صباح اليوم الخميس اجتماع الاستعداد لليوم الوطني الـ ٨٨ وذلك في صالة الاجتماعات بمكتبه، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن محمد آل مضواح وأعضاء اللجنة المعنية بالمناسبة (بنين – بنات)

في بداية الاجتماع رحب مدير التعليم بالحضور مثمنًا لهم حرصهم على الاستعداد المبكر لهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا، مؤكدًا على أهمية غرس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء من خلال هذه المناسبة التي تعد فرصة سانحة للتواصل مع شريحة مهمة من شرائح المجتمع نعول عليها كثيرًا، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

من جانبه، أوضح مدير النشاط الطلابي الأستاذ محمد بن أحمد آل مفرق بأن الاجتماع تضمن آلية الاحتفال وتشكيل اللجان الفرعية وطرح العديد من المقترحات التي أخذت في عين الاعتبار، كما تم تشكيل لجنة من الأشراف التربوي (بنين – بنات) لوضع معايير لجائزة مدير التعليم للشخصية الوطنية في نسختها الثالثة مشيرًا إلى أن النشاط الطلابي سيطلق مبادرة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني تضم ١٢٠ كشافًا وعددًا من الفعاليات الكشفية والمسابقات التي تقام في الأماكن العامة مثل حديقة العوص وقرية رجال وساحل الحريضة.