ترقية عدد من موظفين بلدية محافظة الوجه

تبوك - علي العميري

صدر القرار بعد موافقه آمين منطقه تبوك تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق على ترقيه عدد من موظفي بلديه محافظة الوجه وهم:

1-خالد حماد البلوي المرتبة 10

2- عبدالله محمد الكعابنة المرتبة 10

3- احمد سليمان رفادة. المرتبة 9

4- نايف خليل السيد. المرتبة 9

وقد بارك رئيس بلدية محافظة الوجه المهندس سلامة بن هليل البلوي للموظفين على هذه الترقيات سائلاً المولى عز وجل أن تكون عوناً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

من جانبه اعرب الموظفين الذين شملتهم الترقية عن بالغ سعادتهم بهذه الثقة وقدموا شكرهم لأمين منطقة تبوك ورئيس بلدية محافظة الوجه .