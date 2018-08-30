أمير نجران يبارك تكليف الأسمري رئيسًا للنيابة العامة

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بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تكليف أحمد بن سعيد الأسمري، رئيسًا للنيابة العامة بالمنطقة، معربًا سموه عن تهنئته بالثقة، مع أمنياته له بالتوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأكد سموه عظم المسؤولية والأمانة في العمل بالنيابة العامة، لما تمثله من مرحلة مهمة نحو العدالة، حيث لا تستوي الحياة بلا عدل.

وعبّر الأسمري عن تشرفه بهذا التكليف، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل وبذل الجهود لتعزيز العدالة وحماية المجتمع، وتحقيق رسالة النيابة العامة نحو حماية الحقوق.