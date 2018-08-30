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كلية التقنية بنجران تستقبل وتهيئ متدربيها المستجدين ببرامج إرشادية

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كلية التقنية بنجران تستقبل وتهيئ متدربيها المستجدين ببرامج إرشادية

كلية التقنية بنجران تستقبل وتهيئ متدربيها المستجدين ببرامج إرشادية
http://almnatiq.net/?p=625315
المناطق - نجران

استقبلت الكلية التقنية بنجران صباح اليوم المتدربين المستجدين ببرنامج تهيئة المتدربين الذي تنظمه وكالة الكلية لخدمات المتدربين، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام وأقسام التدريب بالكلية، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439 / 1440 هـ.

جاء ذلك بحضور وكلية الكلية لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير ورؤساء الأقسام التدريبية وعدد من أعضاء هيئة التدريب.

وبدأ البرنامج بكلمة لوكيل الكلية رحب بالمتدربين المستجدين بالكلية وحثهم على الجد والاجتهاد واستثمار الوقت لتحقيق أعلى درجات النجاح.

عقب ذلك عرضًا مرئيًا بأنظمة ولوائح الكلية وشرحاً عن التدرب الإلكتروني ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلاله.

وبين علي بن عبدالله آل عتيق مدير العلاقات العامة والإعلام أن البرنامج يهدف إلى تعريف وتهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة، لمساعدة المتدرب على اكتساب المهارات والمعارف والتفوق و التخرج من الكلية بالوقت المحدد وحثهم على جدية التدريب، متمنيًا لهم مستقبلاً علميًا و عمليًا مشرقًا.

وقال “آل عتيق” إن الكلية ستمضي قُدمًا في توفير كل الإمكانات التي تسهم في الدفع قدمًا ببرامج التدريب وتهيئة البيئة التدريبية المتكاملة، حتى يتمكن المتدربون من التحصيل العلمي والتطبيقي بجودة عالية وكفاءة ومهارة متميزة.

وفي ختام البرنامج قام المتدربون المستجدون بجولة تعريفية داخل الأقسام والإدارات المساندة بالكلية واستلام جداولهم التدريبية من الأقسام التدريبية .

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