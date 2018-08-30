بدء استقبال طلبات المرحلة الثامنة للمشاريع البحثية بجامعة نجران 29 ذي الحجة

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حددت عمادة البحث العلمى بجامعة نجران يوم الخميس الموافق 29 ذو الحجة الجاري موعداً لبدء استقبال طلبات التقدم بمقترحات المشاريع البحثية السنوية فى مرحلتها الثامنة للعام الجامعى 1439/1440 هـ، ويستمر استقبال الطلبات حتى حتى 30 محرم من العام المقبل، فيما سيتم الإعلان عن المشاريع الفائزة في يوم 17 صفر 1440.

واشترطت العمادة استقبال المشاريع البحثية حسب ضوابط و شروط عدة وأبرزها؛ أن يتصف البحث بالأصالة و الإبتكار ولا يكون قد سبق نشره أو في طريقه للنشر، وألا يكون المشروع مستلا من أبحاث سابقة، إلى جانب عرض المقترح البحثي على التحكيم بما في ذلك برنامج كشف الإستلال العلمى iThenticate و أقصى نسبة مسموح بها هى 10% للأبحاث التي ينطبق عليها هذا البرنامج، وأن يقع مجال المشروع ضمن مظلة التوجهات البحثية للجامعة.

كما اشترطت العمادة في المتقدم الذي شارك فى المرحلة الخامسة أو السادسة وجوب أن يكون قد نشر كافة مشاريعه السابقة ضمن هذه المراحل وفق ضوابط النشر العلمى، وإذا كان ممن شارك فى المرحلة السابعة فلابد أن يكون قد قام بتسليم جميع التقارير المطلوبة منه للمشروع، مشددةً على ضرورة أن يكون الباحث الرئيسى بدرجة أستاذ مساعد فأعلى،ويمكن التقدم بمشروعين فقط للباحث (رئيسي أو مشارك)، ويحق للعمادة الإكتفاء بمشروع واحد فقط، كما تمتلك العمادة الحق في منح 3 مشاريع للباحث النشط المتميز اذا سبق له نشر 5 أبحاث على الأقل ضمن قوائم ISI خلال العام 2017، وأن يكون عدد الإستشهادات Citations لأبحاث المتقدم خلال العام نفسه 100 إستشهاد، مؤكدة أنه يحق للباحثين المتميزين برتبة أستاذ مشارك فأعلى و بالشرطين السابقين القيام بدور مستشار لمشروع واحد فقط دون احتساب مكافأة المستشار ضمن العدد المسموح به للمشاريع.

وألزمت العمادة الباحث بالنشر في المجلات العلمية المحكمة التى لها معامل تأثير و المدرجة ضمن قوائم ISI طبقا لموقع شبكة العلوم المعتمد Web Of Science (Clarivate Analytices)، مع ضرورة الإشارة بالشكر للدعم المالى المقدم من عمادة البحث العلمى بجامعة نجران وذكر رقم المشروع فى البحث المنشور، كما أكدت عدم

النظر إلى البحوث المنشورة أو المرسلة للمجلة للنشر قبل تاريخ توقيع عقد المشروع.

وأوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور صالح الصيعري، أن تعبئة حقول الإستمارة كاملة بالطريقة الصحيحة مطلب رئيسى للنظر فى الطلب، كما يعتبر النشر فى مجلات مفهرسة ضمن قوائم ISI شرط أساسى و أصيل لتخصصات العلوم الأساسية و الهندسية و الطبية و الأبحاث المنشورة باللغة الإنجليزية، وسيتم رفض البحث المنشور إذا لم يتحقق ذلك، مبينا أنه في مجال العلوم الإنسانية و الشرعية فيشترط فى المجلة العلمية أن تكون صادرة عن مؤسسة تعليمية أو جمعية علمية متخصصة أو مركز أبحاث أكاديمى متخصص، و أن يكون مجلس تحرير المجلة من متخصصين من جنسيات مختلفة، ويشترط أن يكون للمجلة رقما معياريا دوليا (ورقيا أو إلكترونيا)، و أن تكون محكمة و مفهرسة ضمن مجموعة من قواعد و بيانات المؤسسات العلمية المعترف بها، و تصدر بصفة دورية بأعداد متصلة غير متقطعة.

وأكد الصيعري تشجيع العمادة مشاركة طلاب الدراسات العليا ضمن الفريق البحثى من خلال منحه أولوية القبول بعد التحكيم، لافتاً إلى أن الفريق البحثى سيمنح مكافأة مالية إضافية قدرها 10 ألاف ريال إذا كان البحث المنشور بمجلة علمية مصنفة ضمن الربع الأول Q1 طبقا لموقع شبكة العلوم الأول Web Of Science.