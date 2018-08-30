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تعليم الهيئة الملكية بالجبيل يكمل استعداداته لاستقبال أكثر من 19 ألف طالب

تعليم الهيئة الملكية بالجبيل يكمل استعداداته لاستقبال أكثر من 19 ألف طالب
http://almnatiq.net/?p=625326
المناطق - الجبيل الصناعية

أكملت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات التعليمية استعداداتها للعام الدراسي 1439/1440 لاستقبال أكثر من (19000) طالب في مدارس وروضات الهيئة الملكية بالجبيل.

هذا وقد أعدت المدارس والروضات خطة لاستقبال الطلاب، وتوجيههم نحو القاعات الدراسية، وتوزيع الكتب على الطلاب لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية، كما شملت الخطة حث الطلاب وأولياء الأمور على انتظام أبنائهم في مدارسهم من اليوم الأول، كما تم تفعيل برنامج التهيئة الإرشادية للصف الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وبرنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي، حيث تعمد إدارات المدارس إلى إقامة البرامج التي تهدف إلى جذب الطلاب إلى المدرسة وإسعادهم وإدخال السرور عليهم من خلال توزيع الهدايا والإفطار المجاني والألعاب الرياضية المتنوعة.

فيما شهدت مدينة الجبيل الصناعية هذا العام افتتاح مدرسة المطرفية الابتدائية للبنين بحي المطرفية، ومدرسة العلا الثانوية للبنين بحي جلمودة، ومدرسة أسماء بنت النعمان المتوسطة للبنات بحي المطرفية، وروضة الطائف بحي جلمودة، وحضانة الربيع بمحلة الفيحاء.

من جانب آخر قام برنامج رياض أطفال الهيئة الملكية بالجبيل باستكمال إجراءات تسجيل الأطفال الملتحقين بالروضات وإنهاء كافة الاستعدادات للأسبوع التمهيدي وبداية العام الدراسي، حيث أطلق البرنامج في وقت سابق موقعا للتسجيل الإلكتروني في الروضات التابعة له.

 

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