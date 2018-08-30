10 آلاف ريال لـ ” صفقة الخلاص ” بمزاد تمور الاحساء

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قفز صنف الخلاص بسعر المَنّ “240 كيلوغرام ” بمزاد موسم صرام تمور الاحساء 2018 وذلك بنهاية الأسبوع الأول للمزاد مسجلاً صفقة بلغت 10 آلاف ريال لـ المَنّ ، بينما سجل صنف الشيشي اعلى صفقة له بـ 4000 آلاف ، وذكر أمين الاحساء المشرف العام على المزاد المهندس عادل بن محمد الملحم ان احصائيات الأسبوع الأول من المزاد اشارت الى توريد 363 طن من التمور ، كماتراوحت أسعار الصفقات بين 650-10 آلاف ريال لـ ” مَنّ ” صنف الخلاص ومابين 450-6000 لصنف الشيشي ، بينما استقبلت ساحة المزاد 302 مركبة ورّدت تلك التمور ، مشيراً الى ان المزاد يُقام بتنظيم من امانة الاحساء بمدينة الملك عبدالله للتمور بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة “غرفة الأحساء، جامعة الملك فيصل، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المؤسسة العامة للري، وزارة التجارة والاستثمار” .

وأضاف الملحم .. توقعات المختصين تشير الى ان مزاد موسم صرام التمور الحالي سيشهد ارتفاعات في معدلات الجودة والقيمة التسويقية للتمور ، نظير ما يمتكله المزاد من مقومات النجاح من لجان الجودة ومكافحة الغش والفرز المخبري لاصناف التمور الواردة، ولما يتمتع به نخيل الواحة من جودة نوعية في مراحل تكوين التمور، وارتفاع ثقافة المزارعين في المحافظة على الجودة ، والسعي الدائم الى رفع القيمة السوقية لاهم منتج زراعي ” التمور “.