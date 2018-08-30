العنزي يقدم نسخة من كتابه الخاص بحقوق الموظفين في القطاع الخاص الى مدير عام العمل بمنطقة تبوك

تبوك - محمد العنزي

دم أحمد بن ظامي العنزي أحد منسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بمنطقة تبوك نسخة من كتابه الذي صدر مؤخراً بعنوان ” حقوق الموظفين بالقطاع الخاص ” الى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بمنطقة تبوك د. محمد بن عبدالله الحربي.

حيث قدم الحربي شكره وتقديرة للزميل العنزي على مبادرته النبيلة مثنياً على كتابة القيم الذي تناول أبرز 100 سؤال عن حقوق الموظفين في القطاع الخاص والمعتمد على نظام العمل السعودي ولوائحه.

هذا وكما تم تسليم النسخة بحضور سعادة مساعد المدير العام لقطاع العمل أ. طلال بن مطير النوبي و مدير مكتب عمل تبوك أ. فيصل بن علي القميقم فيما قدم شكره العنزي الى مدير الفرع على دعمه وتشجيعه المستمر.