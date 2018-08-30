احدث الأخبار

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين
منطقة نجران
 زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران
منطقة نجران
 فضيلة الشيخ المزيني يلتقي برئيس علماء جمهورية باكستان
منطقة المدينة المنورة
 أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم
أبرز المواد
 رئيس علماء باكستان : المملكة تشهد عاماً بعد عام مزيداً من التميز في تقديم خدماتها للحجاج
أبرز المواد
 إدارة الخدمات النسائية بالخبر توجه 54 إنذار خلال جولات رقابية استهدفت ٤٣٤ منشأة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 العنزي يقدم نسخة من كتابه الخاص بحقوق الموظفين في القطاع الخاص الى مدير عام العمل بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 مستشفى الملك خالد يستقبل مراجعي قسم النساء والولادة الاحد القادم
منطقة تبوك
 10 آلاف ريال لـ ” صفقة الخلاص ” بمزاد تمور الاحساء
أبرز المواد
 ” البيئة” تستعد لتنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف
أبرز المواد
الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

أبرز المواد
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين

مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين

منطقة نجران
زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران

زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران

منطقة نجران

العنزي يقدم نسخة من كتابه الخاص بحقوق الموظفين في القطاع الخاص الى مدير عام العمل بمنطقة تبوك

العنزي يقدم نسخة من كتابه الخاص بحقوق الموظفين في القطاع الخاص الى مدير عام العمل بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=625347
تبوك - محمد العنزي
دم أحمد بن ظامي العنزي أحد منسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بمنطقة تبوك  نسخة من كتابه الذي صدر مؤخراً بعنوان ” حقوق الموظفين بالقطاع الخاص ” الى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بمنطقة تبوك د. محمد بن عبدالله الحربي.
حيث قدم الحربي شكره وتقديرة للزميل العنزي على مبادرته النبيلة مثنياً على كتابة القيم الذي تناول أبرز 100 سؤال عن حقوق الموظفين في القطاع الخاص والمعتمد على نظام العمل السعودي ولوائحه.
 هذا وكما تم تسليم النسخة بحضور سعادة مساعد المدير العام لقطاع العمل أ. طلال بن مطير النوبي و مدير مكتب عمل تبوك أ. فيصل بن علي القميقم فيما قدم شكره العنزي الى مدير الفرع على دعمه وتشجيعه المستمر.

روابط ذات صلة

أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم

أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم
مستشفى الملك خالد يستقبل مراجعي قسم النساء والولادة الاحد القادم

مستشفى الملك خالد يستقبل مراجعي قسم النساء والولادة الاحد القادم
ترقية عدد من موظفين بلدية محافظة الوجه

ترقية عدد من موظفين بلدية محافظة الوجه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*