احدث الأخبار

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين
منطقة نجران
 زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران
منطقة نجران
 فضيلة الشيخ المزيني يلتقي برئيس علماء جمهورية باكستان
منطقة المدينة المنورة
 أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم
أبرز المواد
 رئيس علماء باكستان : المملكة تشهد عاماً بعد عام مزيداً من التميز في تقديم خدماتها للحجاج
أبرز المواد
 إدارة الخدمات النسائية بالخبر توجه 54 إنذار خلال جولات رقابية استهدفت ٤٣٤ منشأة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 العنزي يقدم نسخة من كتابه الخاص بحقوق الموظفين في القطاع الخاص الى مدير عام العمل بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 مستشفى الملك خالد يستقبل مراجعي قسم النساء والولادة الاحد القادم
منطقة تبوك
 10 آلاف ريال لـ ” صفقة الخلاص ” بمزاد تمور الاحساء
أبرز المواد
 ” البيئة” تستعد لتنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف
أبرز المواد
الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

أبرز المواد
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين

مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين

منطقة نجران
زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران

زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران

منطقة نجران

إدارة الخدمات النسائية بالخبر توجه 54 إنذار خلال جولات رقابية استهدفت ٤٣٤ منشأة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

إدارة الخدمات النسائية بالخبر توجه 54 إنذار خلال جولات رقابية استهدفت ٤٣٤ منشأة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=625350
المناطق - الخبر

أطلقت إدارة الخدمات النسائية في بلدية محافظة الخبر، حملة رقابية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، شملت عدد من المنشآت النسائية في المحافظة, تضمنت منشآت صحية وتجارية للاطلاع على سير عمل الإجراءات المتبعة من الناحية الصحية أو النظامية في المنشآت النسائية.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن هذه الحملات تأتي انطلاقا من حرص بلدية الخبر على رفع مستوى الصحة والسلامة العامة مما دعا البلدية ممثلة في إدارة الخدمات النسائية إلى تكثيف الحملات وفق برنامج عمل معين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ليشمل جميع المنشآت النسائية العاملة للتأكد من استيفائها للعديد من الاشتراطات البلدية .

من جانبها كشفت مساعد رئيس بلدية الخبر للتقنية رئيسة قسم الخدمات النسائية إيمان بنت عبدالله الغامدي بأن الجولات الميدانية استمرت على كافة المنشآت النسائية في محافظة الخبر خلال ايّام عيد الأضحى المبارك، مبينة أنه تم خلال الجولة زيارة ٤٣٤ منشأة تجارية نسائية, نتج عنها توجيه ٥٤ إنذار وتركزت المخالفات التي تم رصدها على عدم وجود رخصة المنشأة أو انتهاء الترخيص وعدم وجود سجل الرقابة واختلاف المسميات في اللوحة عن الترخيص اضافة الى عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملات في المشاغل ووجود أكثر من نشاط داخل المشغل، وبلغ عدد الزيارات ١٢١ منشأة نسائية صحية و ٣١٣ منشأة نسائية تجارية في ١٧ جولة .

وأضافت الغامدي أن إدارة الخدمات النسائية حرصت على تعريف العاملات في تلك المنشآت على الإجراءات المتبعة في حال عدم وجود ترخيص، وإشعار المحل لسرعة التجديد أو استخراج الترخيص، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، إضافة الى الاشتراطات المطلوبة في آليات البيع لاسيما المواد التي تستخدم للاستهلاك الآدمي, منوهة الى أن هذا المسح الرقابي يعد أحد مهام إدارة الخدمات النسائية طيلة العام، ما يضمن إلتزام المنشآت بتنفيذ المواصفات والمعايير التي تضعها الجهات المعنية من شهادات صحية ورخص تجارية ومستوى النظافة وشهادات صحية للعاملين ونظام حفظ المواد الغذائية وطريقة عرضها.

روابط ذات صلة

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم

أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*