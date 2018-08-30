إدارة الخدمات النسائية بالخبر توجه 54 إنذار خلال جولات رقابية استهدفت ٤٣٤ منشأة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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أطلقت إدارة الخدمات النسائية في بلدية محافظة الخبر، حملة رقابية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، شملت عدد من المنشآت النسائية في المحافظة, تضمنت منشآت صحية وتجارية للاطلاع على سير عمل الإجراءات المتبعة من الناحية الصحية أو النظامية في المنشآت النسائية.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن هذه الحملات تأتي انطلاقا من حرص بلدية الخبر على رفع مستوى الصحة والسلامة العامة مما دعا البلدية ممثلة في إدارة الخدمات النسائية إلى تكثيف الحملات وفق برنامج عمل معين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ليشمل جميع المنشآت النسائية العاملة للتأكد من استيفائها للعديد من الاشتراطات البلدية .

من جانبها كشفت مساعد رئيس بلدية الخبر للتقنية رئيسة قسم الخدمات النسائية إيمان بنت عبدالله الغامدي بأن الجولات الميدانية استمرت على كافة المنشآت النسائية في محافظة الخبر خلال ايّام عيد الأضحى المبارك، مبينة أنه تم خلال الجولة زيارة ٤٣٤ منشأة تجارية نسائية, نتج عنها توجيه ٥٤ إنذار وتركزت المخالفات التي تم رصدها على عدم وجود رخصة المنشأة أو انتهاء الترخيص وعدم وجود سجل الرقابة واختلاف المسميات في اللوحة عن الترخيص اضافة الى عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملات في المشاغل ووجود أكثر من نشاط داخل المشغل، وبلغ عدد الزيارات ١٢١ منشأة نسائية صحية و ٣١٣ منشأة نسائية تجارية في ١٧ جولة .

وأضافت الغامدي أن إدارة الخدمات النسائية حرصت على تعريف العاملات في تلك المنشآت على الإجراءات المتبعة في حال عدم وجود ترخيص، وإشعار المحل لسرعة التجديد أو استخراج الترخيص، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، إضافة الى الاشتراطات المطلوبة في آليات البيع لاسيما المواد التي تستخدم للاستهلاك الآدمي, منوهة الى أن هذا المسح الرقابي يعد أحد مهام إدارة الخدمات النسائية طيلة العام، ما يضمن إلتزام المنشآت بتنفيذ المواصفات والمعايير التي تضعها الجهات المعنية من شهادات صحية ورخص تجارية ومستوى النظافة وشهادات صحية للعاملين ونظام حفظ المواد الغذائية وطريقة عرضها.