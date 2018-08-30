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رئيس علماء باكستان : المملكة تشهد عاماً بعد عام مزيداً من التميز في تقديم خدماتها للحجاج
http://almnatiq.net/?p=625353
المناطق - المدينة المنورة

أشاد رئيس علماء جمهورية باكستان الدكتور طاهر بن محمود أشرفي بالجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الحرمين الشريفين مؤكداً أن المملكة تشهد عاماً بعد عام مزيداً من التميز في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزائري مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم .

وأوضح الدكتور طاهر أن حج هذا العام حقق التميز في جميع الجوانب التي قدمت من كافة الجهات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ونحن نفتخر ونشكر الجميع على ما قدموه من خدمات مكنة الحجاج أداءهم لفريضة الحج بكل يسر وسهولة .

وأكد الدكتور طاهر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قدمت خدماتها المتنوعة من الدروس العلمية للحجاج وتوفير السقيا والنظافة والسجاد وسخرت كافة الخدمات الأخرى وفق منظومة منظمة تشكر عليها فلهم منا الشكر والتقدير والعرفان .

وبين الدكتور طاهر في ختام حديثه أن المملكة العربية السعودية وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هيأت ما يحتاجونه من خدمات جليلة وأعمال تحقق بها ولله الحمد النجاح فنشكر الجميع ونسأل المولى ان يديم على هذه البلاد الامن والاستقرار وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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