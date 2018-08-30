احدث الأخبار

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين
منطقة نجران
 زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران
منطقة نجران
 فضيلة الشيخ المزيني يلتقي برئيس علماء جمهورية باكستان
منطقة المدينة المنورة
 أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم
أبرز المواد
 رئيس علماء باكستان : المملكة تشهد عاماً بعد عام مزيداً من التميز في تقديم خدماتها للحجاج
أبرز المواد
 إدارة الخدمات النسائية بالخبر توجه 54 إنذار خلال جولات رقابية استهدفت ٤٣٤ منشأة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 العنزي يقدم نسخة من كتابه الخاص بحقوق الموظفين في القطاع الخاص الى مدير عام العمل بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 مستشفى الملك خالد يستقبل مراجعي قسم النساء والولادة الاحد القادم
منطقة تبوك
 10 آلاف ريال لـ ” صفقة الخلاص ” بمزاد تمور الاحساء
أبرز المواد
 ” البيئة” تستعد لتنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف
أبرز المواد
الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

أبرز المواد
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين

مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين

منطقة نجران
زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران

زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران

منطقة نجران

أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم

أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم
http://almnatiq.net/?p=625356
المناطق - تبوك
اعرب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بعد توجيهه الكريم بمنح شباب الوطن ومحبيى ومتابعي كرة القدم السعودية حق المشاهدة المجانية لمنافسات دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين  عبر القنوات الرياضية السعودية  .
وأضاف سمو الأمير فهد بن سلطان أن هذا التوجيه يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب هذا الوطن وانحيازه الدائم لهم وتقديم مايسعدهم وهي امتداد لمواقف سابقة بدأت بتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم موسم رياضي مختلف تكفل فيه سموه الكريم بسداد كافة الديون الخارجية للأندية ودعمها من خلال الهيئة العامة للرياضة بالتعاقد مع أفضل اللاعبين المحترفين الأجانب لتقديم منتج كروي يليق بأسم المملكة ورياضييها .
واعتبر سمو الأمير فهد بن سلطان في سياق تصريحه إن اطلاق أسم الأمير محمد بن سلمان على النسخة الحالية للدوري السعودي هي أقل مايقدم لسموه الكريم نظير ماقدمه ويقدمه للرياضة والرياضيين من دعم واهتمام ورعاية .كما نوه سموه بالجهود   والعمل المتواصل الذي يقدمه معالي الاستاذ تركي ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة داعيا سموه المولى القدير ان يديم على البلاد هذا التعاضد والتكاتف والتألف  في ظل قيادة   سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله.

روابط ذات صلة

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
رئيس علماء باكستان : المملكة تشهد عاماً بعد عام مزيداً من التميز في تقديم خدماتها للحجاج

رئيس علماء باكستان : المملكة تشهد عاماً بعد عام مزيداً من التميز في تقديم خدماتها للحجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*