احدث الأخبار

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين
منطقة نجران
 زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران
منطقة نجران
 فضيلة الشيخ المزيني يلتقي برئيس علماء جمهورية باكستان
منطقة المدينة المنورة
 أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم
أبرز المواد
 رئيس علماء باكستان : المملكة تشهد عاماً بعد عام مزيداً من التميز في تقديم خدماتها للحجاج
أبرز المواد
 إدارة الخدمات النسائية بالخبر توجه 54 إنذار خلال جولات رقابية استهدفت ٤٣٤ منشأة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 العنزي يقدم نسخة من كتابه الخاص بحقوق الموظفين في القطاع الخاص الى مدير عام العمل بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 مستشفى الملك خالد يستقبل مراجعي قسم النساء والولادة الاحد القادم
منطقة تبوك
 10 آلاف ريال لـ ” صفقة الخلاص ” بمزاد تمور الاحساء
أبرز المواد
 ” البيئة” تستعد لتنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف
أبرز المواد
الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

أبرز المواد
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين

مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين

منطقة نجران
زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران

زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران

منطقة نجران

فضيلة الشيخ المزيني يلتقي برئيس علماء جمهورية باكستان

فضيلة الشيخ المزيني يلتقي برئيس علماء جمهورية باكستان
http://almnatiq.net/?p=625359
المناطق - المدينة المنورة

التقى فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني رئيس الهيئة الاستشارية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برئيس علماء جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور طاهر محمود أشرفي بحضور مدير إدارة العلاقات العامة مدير الإعلام والاتصال المكلف بالوكالة الأستاذ جمعان بن عبدالله العسيري .

ورحب فضيلة الشيخ المزيني بالدكتور أشرفي مؤكداً على جهود وأعمال الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للزائرين والمصلين من ضيوف الرحمن لافتاً أن ذلك يأتي بتوجيهات ولاة الأمر – أيدهم الله – في الرعاية والعناية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما  سائلاً المولى عز وجل لهم كل التوفيق والسداد .

من جانبه أشاد الدكتور طاهر بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين, معربا عن اعتزازه بما شاهده في موسم حج هذا العام1439هـ  من خدمات جليلة أسهمت في تسهيل أداء الحجاج لمناسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

روابط ذات صلة

رئيس علماء باكستان : المملكة تشهد عاماً بعد عام مزيداً من التميز في تقديم خدماتها للحجاج

رئيس علماء باكستان : المملكة تشهد عاماً بعد عام مزيداً من التميز في تقديم خدماتها للحجاج
تشغيل مقرّات جديدة لخدمة مستفيدي (قياس) في ظهران الجنوب والحناكية وطريف

تشغيل مقرّات جديدة لخدمة مستفيدي (قياس) في ظهران الجنوب والحناكية وطريف
وزير الأوقاف اليمني : جهود المملكة في خدمة الحجاج عظيمة ولا تقدر بثمن

وزير الأوقاف اليمني : جهود المملكة في خدمة الحجاج عظيمة ولا تقدر بثمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*