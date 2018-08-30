فضيلة الشيخ المزيني يلتقي برئيس علماء جمهورية باكستان

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التقى فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني رئيس الهيئة الاستشارية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برئيس علماء جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور طاهر محمود أشرفي بحضور مدير إدارة العلاقات العامة مدير الإعلام والاتصال المكلف بالوكالة الأستاذ جمعان بن عبدالله العسيري .

ورحب فضيلة الشيخ المزيني بالدكتور أشرفي مؤكداً على جهود وأعمال الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للزائرين والمصلين من ضيوف الرحمن لافتاً أن ذلك يأتي بتوجيهات ولاة الأمر – أيدهم الله – في الرعاية والعناية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما سائلاً المولى عز وجل لهم كل التوفيق والسداد .

من جانبه أشاد الدكتور طاهر بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين, معربا عن اعتزازه بما شاهده في موسم حج هذا العام1439هـ من خدمات جليلة أسهمت في تسهيل أداء الحجاج لمناسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.