زايد يعود الى منزله بعد جراحة قلب مفتوح ناجحة في نجران

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نجح كادر طبي سعودي في جراحة القلب بمركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد بنجران في انقاذ حياة مواطن في العقد الرابع يعاني من آلام شديدة في الصدر وتضييق في الشرايين.

وفي التفاصيل قالت الصحة في نجران ان المريض

حضر للطوارئ وهو يعاني من آلام صدريه شديده وتم نقله فورا الى قسم القسطرة وأظهرت النتائج انه يعاني من تضيق شديد في الشرايين التاجيه للقلب ويحتاج عمليه قلب مفتوح طارئة لزراعة ثلاثه شرايين.

واضافت الصحة انه بعد مناقشة الحالة من قبل استشاري القلب واجراء الفحوصات المخبرية والاجراءات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات، تقرر اجراء عملية قلب مفتوح لزراعة ٣ شرايين وذلك بعد موافقة المريض حيث تعتبر من العمليات عالية الخطورة .

وبينت الصحة انه تم ادخال المريض لغرفة العمليات واستخلاص الوريد من قبل الاطباء باستخدام تقنية المنظار الحديثة والتي تم اتباعها مؤخرا في عمليات القلب المفتوح للمرضى من خلال فتحة صغيرة في الساق بدون اثر واضح كما في العمليات التقليديه واجراء عملية القلب المفتوح وزراعة ٣ شرايين خلال اربع ساعات بنجاح ولله الحمد في انجاز طبي يضاف للمركز خلال هذا العام .

وبعد تلقى الرعاية القلبية اللازمة غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيده بعد اربعه ايّام من اجراء العمليه ليحتفل بعيد الأضحى المبارك بين اهله وابنائه.

واشارت الصحة بان اجراء مثل هذه العمليات المتقدمة في نجران يعكس الامكانيات والتجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة التي تم استقطابها مؤخرا والتي اسهمت بفضل الله في نقاذ حياة المرضى .