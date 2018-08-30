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مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين

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مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين

مدير جامعة نجران يبدأ في استقبال المراجعين
http://almnatiq.net/?p=625366
المناطق - نجران

بدأ معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي في استقبال المراجعين والوقوف على احتياجاتهم المتعلقة في الجامعة مع تذليل كافة العقبات التي تواجههم.
وحُدد كل يوم اثنين في تمام الساعة ١٢:٣٠ في الصالة الخاصة بالمراجعين في الدور الأرضي من المبنى الإداري موعداً لإستقبالهم.
وأوضح مدير الجامعة بأنه يسعى إلى الوقوف على مشاكل الطلاب والعمل على إزالة ما من شأنه أن يحول دون النهوض بالعملية التعليمية على الوجه الأكمل.
وأكد الدكتور السبيعي أن هذا العام سيشهد مواصلة لما تبنته الجامعة من خدمات مجتمعية مع العمل على تطويرها وتقديم كل ما من شأنه مواكبة ما تسعى له المملكة من رؤية مستقبلية تقودها نحو مستقبل مشرق.

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