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وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=625369
المناطق _ واس

استقبلت معالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرة خديجة ابو بكر ابا في مكتبها بالوزارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدنان بوسطجي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين .
وأشادت الوزيرة بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتميزها، كما قدمت التهنئة لحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم حج هذا العام وعبرت عن تقديرها العميق للجهود المبذولة من قبل كافة القطاعات بالمملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام كافة والحجاج النيجيريين خاصة.
من جانبه، شكر السفير بوسطجي معالي وزيرة الدولة على حسن الاستقبال، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية على تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
وفي نهاية اللقاء قدمت معاليها التهنئة للسفير بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا متمنيةً له التوفيق والنجاح.

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