مبادرة “احسان” تجمع “26” مسنة بأسرهن في رعاية الرياض

المناطق _الرياض

اطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مبادرتها الاجتماعية “احسان” الموجهة لـ 26 من مقيماتها المشمولات بالرعاية وذلك ضمن البرامج والخطط التأهيلية والعلاجية التي تنفذها تحت اشراف مباشر من ادارة الدار ومتابعة فريق العمل الاجتماعي داخلها.

وتهدف المبادرة التي تمتد عاماً كاملاً الى تعزيز الروابط الأسرية الطبيعية بين الأمهات المسنات وذويهن من خلال تنظيم العديد من اللقاءات الدورية التي تجمع المسنة بأسرتها لقضاء وقت خاص معهم في اجواء تسودها الألفة والمحبة بعد اعطاءها الفرصة لإختيار من تشاء من ذويها وتوجيه الدعوة لهم لتمضية يوم كامل بصحبتها وفق جدول زمني محدد لذلك لكسر الروتين اليومي للمسنات وادخال الفرح والسرور على قلوبهن وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي المفقود لدى اغلبهن .

وقد اوضحت مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض فاطمة المساعد أن المبادرة حظيت برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود مشيرةً إلى أن الدار نفذت خلال الستة أشهر الأخيرة أكثر من “145” برنامجاً وفعالية مابين برامج تدريبية ومحاضرات وبرامج تطوعية وترفيهية ومشاركات خارجية مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية الأخرى .