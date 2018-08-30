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مدير جامعة نجران يشدد على عمداء الكليات بإنضباطية العملية التعليمية مع بدء العام الجامعي

مدير جامعة نجران يشدد على عمداء الكليات بإنضباطية العملية التعليمية مع بدء العام الجامعي
http://almnatiq.net/?p=625386
المناطق _ نجران
وجه معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي عمداء ووكلاء الكليات والعمادات المساندة ورؤساء الأقسام المتابعة المستمرة لأداء أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وانضباطهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم نظاماً وفق ما نصت عليه المادة (91) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات.
وشدد الدكتور السبيعي بتوجيه المساءلة لكل من يلاحظ عليه أي تقصير حيال مهامه الوظيفية والأكاديمية وإثبات أيّ حالة من حالات التقصير أو التغيب بالمساءلات والمحاضر ، للاطلاع والعمل بموجبه .
وبيّن مدير الجامعة بأن هذا التوجيه يأتي حرصاً على أهمية سير العملية التعليمية في الجامعة بالشكل الصحيح والمتوافق مع الأنظمة واللوائح.

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