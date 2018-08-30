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محافظ محايل يقف على حريق مركز تهامة بللسمر وبللحمر

محافظ محايل يقف على حريق مركز تهامة بللسمر وبللحمر
http://almnatiq.net/?p=625389
المناطق _ محايل

وقف محافظ  محايل  محمد بن ناصر بن لبده على الحريق الذي اندلع اليوم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر ، بحضور رئيس المركز خالد بن سعد عسيري ومساعد مدير الشرطة العقيد ناصر اليزيدي وتجول المحافظ داخل المركز وأطلع على أثار الحريق  .
إلى ذلك أوضح المحافظ أن الحريق الذي أندلع في الطابق الثاني للمركز إمتد إلى السكن بالكامل لتهرع على الفور فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث، للعمل على محاصرة الحريق ، وأشار إلى أن حادث الحريق كان بسبب تماس كهربائي ، وأكد أن الحريق لم يسجل أي خسائر أو إصابات في الأرواح . وقدم المحافظ  شكره للجهات الأمنية وإدارة الدفاع المدني على ما بذلوه من جهود وسرعة في التجاوب.

 

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