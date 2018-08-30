محافظ محايل يقف على حريق مركز تهامة بللسمر وبللحمر

المناطق _ محايل

وقف محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده على الحريق الذي اندلع اليوم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر ، بحضور رئيس المركز خالد بن سعد عسيري ومساعد مدير الشرطة العقيد ناصر اليزيدي وتجول المحافظ داخل المركز وأطلع على أثار الحريق .

إلى ذلك أوضح المحافظ أن الحريق الذي أندلع في الطابق الثاني للمركز إمتد إلى السكن بالكامل لتهرع على الفور فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث، للعمل على محاصرة الحريق ، وأشار إلى أن حادث الحريق كان بسبب تماس كهربائي ، وأكد أن الحريق لم يسجل أي خسائر أو إصابات في الأرواح . وقدم المحافظ شكره للجهات الأمنية وإدارة الدفاع المدني على ما بذلوه من جهود وسرعة في التجاوب.