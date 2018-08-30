ثلاثي الريال يكتسحون جوائز أوروبا

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توج الإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بجائزة أفضل مدافع في أوروبا لموسم 2017 – 2018، المقدمة إليه من الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” فيما توج زميليه في الفريق لوكا مودرتش كأفضل لاعب وسط، والكوستاريكي كيلور نافاس بجائزة أفضل حارس في أوروبا للعام نفسه.

وتسلم راموس الجائزة خلال الحفل الذي أقامه يويفا اليوم الخميس بإمارة موناكو، على هامش قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولعب راموس ونافاس ومودريتش دورا هاما في فوز الفريق الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه 3-1 على ليفربول الانجليزي في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت بينهما في شهر مايو الماضي.

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017 – 2018، المقدمة إليه من الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”.

وتسلم مودريتش الجائزة خلال الحفل الذي أقامه يويفا اليوم الخميس بإمارة موناكو، على هامش قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق مودريتش على منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح لاعبي فريقي يوفنتوس الإيطالي وليفربول الانجليزي على الترتيب، اللذين كانا ضمن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة.

ولعب مودريتش دورا هاما في فوز الفريق الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه 3- 1 على ليفربول الانجليزي في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت بينهما في شهر مايو الماضي.

كما ساهم مودريتش في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية امام فرنسا في مونديال روسيا والتي خسرها المنتخب الكرواتي بنتيجة4-2.