أوقاف الشيخ حمود المعجل رحمه الله تدعم جمعية خطة حائل الخيرية

المناطق _ حائل

قدمت جمعية الخطة الخيرية بحائل وافر الشكر لمواقف أوقاف الشيخ حمود معجل الفرج رحمه الله ممن دعم وساعد الجمعية في سبيل القيام بواجبها الخيري ممثلة في أبناؤه الأخيار .

وبيّن المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ مطر مسير الشمري أن الجمعية تقدم وافر شكرها لكل من ساهم في دعمها من أهل الخير والباحثين عن الأجر ومنها أوقاف الشيخ حمود المعجل رحمه الله مما كان له الأثر الكبير في بلوغ أهداف الجمعية وقال إن الدعم المتواصل للجمعية هو تاج نفخر به في جمعية الخطة الخيرية ووسام نعتز به ، فهم شركاء نجاحنا ، ولهم من أعماق قلوبنا الشكر على عطائهم، ونسأل الله لهم من الله الأجر والمثوبة.