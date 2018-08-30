افتتاح المعرض الدائم لحرس الحدود بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المناطق _ شريفه الزهراني

افتتح معالي مدير عام حرس الحدود عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الفريق عواد بن عيد البلوي صباح اليوم الخميس الموافق 19/12/1439هـ المعرض الدائم لحرس الحدود ,بمقر الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور الأمين العام رئيس مجلس المشروع الوطني “نبراس” د. فيصل بن سعد الشثري، و عدد من قيادات المديرية العامة لحرس الحدود والأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وثمن المدير العام للعلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر بن عبدالله الرميحي زيارة معالي الفريق البلوي لمقر الأمانة وافتتاحه للمعرض الدائم للقطاع، مشيداً بما تقوم به المديرية العامة لحرس الحدود “خط الدفاع الأول عن الوطن” من جهود جبارة في حماية الوطن ومكافحة المخدرات والتصدي لها من خلال كشف المهربين والقبض عليهم.

وأبان الرميحي: بأن المعرض يشرح المهام الجسيمة المناطة بقطاع حرس الحدود والجهود المبذولة لحماية المملكة، مع إطلاع أجيال المستقبل التي تزور مقر الأمانة العامة بشكل دوري من طلاب الجامعات والمدارس ومنسوبي الجهات الحكومية والأهلية على مظاهر النهضة والتطور التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، وإبراز الدور الذي تؤديه القطاعات الأمنية، وما حققته من مكتسبات ومعطيات على الصعيدين المحلي والخارجي.

وبين أن المعرض يضم الكثير من المعلومات التي تتضمن شاشات عرض تستعرض الآليات المحصنة التي تستخدم في النقاط الأمامية، والكاميرات الحرارية التي تستخدم في المراقبة على الحدود السعودية لكشف المتسللين، وأقسام التوعية بأضرار المخدرات، والمشروعات التطويرية بحرس الحدود من خلال عرض ما وصل إليه القطاع من التقنيات لإحكام السيطرة على حدود المملكة، كما يستعرض البحث والإنقاذ والذي يهدف إلى تقديم التوعية بالسلامة البحرية وذلك لتحقيق أعلى معدلات السلامة البحرية التي نسعى لها جميعاً بتوفيق من الله العزيز القدير ، كما يستعرض المعرض صور شهداء الواجب من رجال حرس الحدود الذين ضحوا بأرواحهم حماية لدينهم ووطنهم.

وذكر الرميحي: بأن المعرض يبرز البرامج التي تنفذها مديرية حرس الحدود لتحقيق رؤية الحاضر والمستقبل.

ومما تجدر الاشارة إليه إلى أنه بعد افتتاح المعرض قام معالي مدير عام حرس الحدود والوفد المصاحب له بزيارة المركز الوطني لاستشارات الإدمان” 1955″, ومركز التوعية الالكتروني ( منار )، عقب ذلك تم عقد اجتماع بين معاليه وسعادة الأمين العام وقيادات الجهتين لمناقشة التعاون المشترك الهادف للقضاء على المخدرات.