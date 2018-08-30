الاتفاق والرائد يفتتحان الدوري بتعادل إيجابي

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حسم التعادل الإيجابي 1-1 أولى مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين الاتفاق وضيفه الرائد اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في افتتاح مباريات المنافسة.

سجل للاتفاق محمد الكويكبي عند الدقيقة الرابعة، بينما عادل للرائد صالح الشهري في الدقيقة 89.

وتمكن محمد الكويكبي من افتتاح التسجيل لصالح فريقه الاتفاق في شباك عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد عند الدقيقة 4 من انطلاقة المباراة، لتدين السيطرة بالكامل للاتفاقين، فيما اعتمد لاعبو الرائد على المرتدات التي لم تشكل أدنى خطورة على رائيس مبلوحي حارس مرمى الاتفاق لينتهي الشوط الأول بتقدم المستضيف.

في الشوط الثاني، استمر الوضع كما هو عليه تقدم أصحاب الأرض يقابله دفاع الضيوف مع اعتمادهم على الهجمات المرتدة، ليتمكن صالح الشهري من إدراك التعادل قبل نهاية الزمن الرسمي بدقيقة واحدة حتى أعلن الحكم الويلزي سيمون إيفانزلي نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكلا من

وسيحل فريق الاتفاق ضيفاً على نظيره الباطن في يوم 13 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري، بينما يستضيف الرائد فريق الهلال يوم 14 من نفس الشهر في ذات الجولة.