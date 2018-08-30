“السلبية” تحسم مواجهة الحزم والوحدة

المناطق _الرياض

تقاسم فريقا الحزم والوحدة الوافدان الجديدان على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نتيجة ونقاط مواجهتهما اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة بالتعادل السلبي.

ليضع الفريقان أول نقاط لهما في مشاركتهما الأولى في دوري الأضواء، بعد صعودهما سوياً.

جاءت المباراة متكافئة في معظم فتراتها مع أفضلية نسبية لفريق الحزم، حتى أعلن الألماني تومسين مارتين حكم المباراة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

سيواجه الوحدة فريق الفتح 13 سبتمبر المقبل، بينما يلاقي الحزم التعاون في ذات اليوم لحساب الجولة الثانية.