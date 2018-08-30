احدث الأخبار

“السلبية” تحسم مواجهة الحزم والوحدة
أبرز المواد
 الاتفاق والرائد يفتتحان الدوري بتعادل إيجابي
أبرز المواد
 افتتاح المعرض الدائم لحرس الحدود بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
منطقة تبوك
 أوقاف الشيخ حمود المعجل رحمه الله تدعم جمعية خطة حائل الخيرية
منطقة حائل
 ثلاثي الريال يكتسحون جوائز أوروبا
أبرز المواد
 محافظ محايل يقف على حريق مركز تهامة بللسمر وبللحمر
منطقة عسير
 مدير جامعة نجران يشدد على عمداء الكليات بإنضباطية العملية التعليمية مع بدء العام الجامعي
منطقة نجران
 مبادرة “احسان” تجمع “26” مسنة بأسرهن في رعاية الرياض
منطقة الرياض
 إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض تعقد لقائها التنشيطي الأول بمشرفي النشاط
منطقة الرياض
 مصدر خاص يؤكد: مدير عام صحة عسير تقاعد لظروفه وليس بسبب أخطاء طبية
أبرز المواد
 الفوزان يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
“السلبية” تحسم مواجهة الحزم والوحدة

“السلبية” تحسم مواجهة الحزم والوحدة

أبرز المواد
الاتفاق والرائد يفتتحان الدوري بتعادل إيجابي

الاتفاق والرائد يفتتحان الدوري بتعادل إيجابي

أبرز المواد
افتتاح المعرض الدائم لحرس الحدود بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

افتتاح المعرض الدائم لحرس الحدود بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

منطقة تبوك
أوقاف الشيخ حمود المعجل رحمه الله تدعم جمعية خطة حائل الخيرية

أوقاف الشيخ حمود المعجل رحمه الله تدعم جمعية خطة حائل الخيرية

منطقة حائل

“السلبية” تحسم مواجهة الحزم والوحدة

“السلبية” تحسم مواجهة الحزم والوحدة
http://almnatiq.net/?p=625408
المناطق _الرياض

تقاسم فريقا الحزم والوحدة الوافدان الجديدان على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نتيجة ونقاط مواجهتهما اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة بالتعادل السلبي.
ليضع الفريقان أول نقاط لهما في مشاركتهما الأولى في دوري الأضواء، بعد صعودهما سوياً.
جاءت المباراة متكافئة في معظم فتراتها مع أفضلية نسبية لفريق الحزم، حتى أعلن الألماني تومسين مارتين حكم المباراة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.
سيواجه الوحدة فريق الفتح 13 سبتمبر المقبل، بينما يلاقي الحزم التعاون في ذات اليوم لحساب الجولة الثانية.

روابط ذات صلة

الاتفاق والرائد يفتتحان الدوري بتعادل إيجابي

الاتفاق والرائد يفتتحان الدوري بتعادل إيجابي
ثلاثي الريال يكتسحون جوائز أوروبا

ثلاثي الريال يكتسحون جوائز أوروبا
مصدر خاص يؤكد: مدير عام صحة عسير تقاعد لظروفه وليس بسبب أخطاء طبية

مصدر خاص يؤكد: مدير عام صحة عسير تقاعد لظروفه وليس بسبب أخطاء طبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*