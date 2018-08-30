صحة بيشة تكرم طبيبة وموظف بمستشفى الملك عبدالله

المناطق _ عسير

قدّم مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني شكره وتقديره لطبيبة مركز صحي صمخ الدكتورة : ساره عمر ابراهيموللموظف بمستشفى الملك عبدالله : فايز احمد الغامدي

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي آل بخيتان ان مدير صحة بيشة سعيد القحطاني استقبل بمكتبه اليوم الخميس طبيبة مركز صحي صمخ الدكتورة : ساره عمر ابراهيم معبراً لها عن فخره واعتزازه وشكره لها نظير حسن معالمتها مع المرضى مراجعي المركز والاشادة التي حصلت عليها منهم .

كما اعرب عن فخره واعتزازه وشكره للموظف بمستشفى الملك عبدالله: فايز احمد الغامدي نظير عمله الانساني الذي ترجم احساسه بالمسئولية من خلال تفاعله ومشاركته بحالة الطوارئ التي اعلنت بمستشفى الملك عبدالله يوم الاحد 1439/12/15 رغم حالته الصحية حيث كان مرقداً بالمستشفى اثر وعكة صحية لكنها لم تمنعه من التواجد مع زملائه ومشاركته في اسعاف المصابين .