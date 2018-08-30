احدث الأخبار

كلية التقنية بتبوك تنظم برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين
منطقة تبوك
 صحة بيشة تكرم طبيبة وموظف بمستشفى الملك عبدالله
منطقة عسير
 “السلبية” تحسم مواجهة الحزم والوحدة
أبرز المواد
 الاتفاق والرائد يفتتحان الدوري بتعادل إيجابي
أبرز المواد
 افتتاح المعرض الدائم لحرس الحدود بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
منطقة تبوك
 أوقاف الشيخ حمود المعجل رحمه الله تدعم جمعية خطة حائل الخيرية
منطقة حائل
 ثلاثي الريال يكتسحون جوائز أوروبا
أبرز المواد
 محافظ محايل يقف على حريق مركز تهامة بللسمر وبللحمر
منطقة عسير
 مدير جامعة نجران يشدد على عمداء الكليات بإنضباطية العملية التعليمية مع بدء العام الجامعي
منطقة نجران
 مبادرة “احسان” تجمع “26” مسنة بأسرهن في رعاية الرياض
منطقة الرياض
 إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض تعقد لقائها التنشيطي الأول بمشرفي النشاط
منطقة الرياض
 مصدر خاص يؤكد: مدير عام صحة عسير تقاعد لظروفه وليس بسبب أخطاء طبية
أبرز المواد
كلية التقنية بتبوك تنظم برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين

كلية التقنية بتبوك تنظم برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين

منطقة تبوك
صحة بيشة تكرم طبيبة وموظف بمستشفى الملك عبدالله

صحة بيشة تكرم طبيبة وموظف بمستشفى الملك عبدالله

منطقة عسير
“السلبية” تحسم مواجهة الحزم والوحدة

“السلبية” تحسم مواجهة الحزم والوحدة

أبرز المواد
الاتفاق والرائد يفتتحان الدوري بتعادل إيجابي

الاتفاق والرائد يفتتحان الدوري بتعادل إيجابي

أبرز المواد

كلية التقنية بتبوك تنظم برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين

كلية التقنية بتبوك تنظم برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين
http://almnatiq.net/?p=625414
المناطق _تبوك
نظمت الكلية التقنية بتبوك اليوم، برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439 / 1440 ه , وذلك في مقر الكلية بتبوك.
وأوضح عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي, أن البرنامج يأتي ضمن تحضيرات واستعدادات الكلية المبكرة لبدء التدريب, مشيراً إلى أن البرنامج هدف إلى تهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، وتعريفهم بما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة، إضافة إلى التعرف على مرافق الكلية المختلفة، لمساعدة المتدرب على اكتساب المهارات والمعارف والتفوق والتخرج من الكلية بالوقت المحدد .
واطلع المتدربون خلال البرنامج على أنظمة المؤسسة والجداول التدريبية واللوائح الإرشادية ووسائل التواصل مع أعضاء هيئة التدريب التي من شأنها إرشادهم سعياً لأن يكون المتدرب على إطلاع تام بحقوقه وواجباته خلال فترة تدريبه بالكلية.

روابط ذات صلة

افتتاح المعرض الدائم لحرس الحدود بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

افتتاح المعرض الدائم لحرس الحدود بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم

أمير تبوك : التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم
العنزي يقدم نسخة من كتابه الخاص بحقوق الموظفين في القطاع الخاص الى مدير عام العمل بمنطقة تبوك

العنزي يقدم نسخة من كتابه الخاص بحقوق الموظفين في القطاع الخاص الى مدير عام العمل بمنطقة تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*